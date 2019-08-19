شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار مشروعات لاستكشاف النظام الشمسى بواسطة الأقمار الصناعية الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت ناسا توسيع خططها لاستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة لاستكشاف النظام الشمسى، إذ اختارت الوكالة مقترحين لتكنولوجيا الأقمار الصناعية الصغيرة من شأنهما تحسين عمليات الرصد فى الفضاء السحيق، حيث يمكن أن تساعد فى تحسين النماذج التى تتنبأ بالطقس الفضائي.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، المقترح الأول لتقنيات تمكين العلوم للفيزياء الشمسية (SETH) ، والذى من شأنه عرض كلاً من الاتصالات البصرية، بالإضافة إلى كاشف يمكنه اكتشاف ذرات غير متحركة سريعة الحركة تنبعث من الشمس، أما الثانى فيحمل اسم "سولار كروزر"، والذى سيحمل شراعًا شمسيًا عملاقًا تبلغ مساحته 18000 قدم مربع، بالإضافة إلى فقرة إكليلية يمكن أن تدرس كل من حقل الشمس المغنطيسى بالإضافة إلى سرعة إخراج الكتلة الإكليلية.

يجرى تمويل الاقتراحين فى دراسات مدتها تسعة أشهر بقيمة 400000 دولار، وسيتم استخدام المشروع الفائز على متن مسبار Interstellar Mapping and Acceleration (IMAP) فى أكتوبر 2024.