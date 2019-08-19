تكنولوجيا: صور حية لهاتف Redmi Note 8 الذي ينطلق لاحقاً بمستشعر 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Redmi Note 8 في صور حية على شبكة الإنترنت، والذي يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية ويضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أكدت شاومي في وقت سابق على خططها لإطلاق أول هاتف يأتي بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل في أحد إصدارات Redmi الذي ينطلق لاحقاً هذا العام، واليوم رصد الهاتف بالفعل في صور حية، حيث ينطلق لاحقاً بعنوان Redmi Note 8.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Redmi Note 8 سينطلق رسمياً في شهر أكتوبر، كما يظهر الهاتف في الصور الحية بفتحة لشريحة SIM في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، كما تظهر الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي في منتصف الجهة الخلفية، والتي تتميز بتصميم بارز.

ولقد كشفت الصور الحية أيضاً عن عبارة تؤكد على تقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة، كما تم نقل منفذ 3.5مم للسماعات من موقعه في الجزء العلوي كما في هاتف Note 7 إلى الجزء السفلي، ويأتي منفذ USB C ومكبر grill الصوتي في الجزء السفلي أيضاً.

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يذكر أن Lu Weibing أكد في منشور على weibo على أن هذا الإصدار ينطلق بعنوان Redmi Note 8، كما أشار إلى أن الهاتف يأتي بعمر أطول للبطارية وعرض أوضح في الشاشة مع أبعاد أكبر للشاشة.

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