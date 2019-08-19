تكنولوجيا: شراكة جديدة تجمع بين شاومي وOppo وVivo لتطوير تقنية تحاكي AirDrop

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت كلاً من شاومي وOppo وVivo شراكة جديدة للعمل على تطوير تقنية جديدة لنقل الملفات بين هواتف الشركات الثلاثة، على أن ترتكز هذه التقنية على الإتصال عبر البلوتوث لتحاكي تقنية AirDrop من ابل.

تنطلق اليوم شراكة جديدة بين ثلاثة من عمالقة الصين هم شاومي وOppo وVivo لدعم الجيل القادم من هواتف الشركات الثلاثة بتقنية لنقل الملفات لاسلكياً، على أن تعمل هذه التقنية في واجهة MIUI لشاومي و ColorOS من Oppo و FuntouchOS من Vivo كما ترتكز على نظام تشغيل الأندوريد.

ومن المقرر أن تعمل هذه التقنية على نقل الملفات بين هواتف الشركات الثلاثة عبر البلوتوث، على أن تدعم نقل ملفات حتى 20 ميجا بايت في الثانية، كما تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية ستستخدم أيضاً شبكات Wi-Fi في الواجهة الخلفية كما في تقنية AirDrop.

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أيضاً أكدت شاومي على أنها ترحب بإنضمام شركات أخرى في تطوير هذه التقنية، التي تنطلق في نسخة تجريبي خلال الشهر المقبل.

يذكر أن شركة جوجل تعمل أيضاً على تطوير ميزة Fast Share في نظام الأندوريد، والتي يشار إلى أنها ستكون خدمة في Google Play، وهو ما دفع الشركات الثلاثة للعمل على تطوير تقنية خاصة تحاكي تقنية جوجل لنقل ومشاركة الملفات، لذا قد نشهد إنضمام شركات أخرى لاحقاً في هذا التحالف مثل شركة هواوي على سبيل المثال.

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