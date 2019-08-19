صورة مسربة واقعية تستعرض لنا الكاميرا GoPro Max القادمة من شركة GoPro

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الأسبوع الماضي، تم تسريب المواصفات التقنية للكاميرا GoPro Hero 8 القادمة من شركة GoPro. ومع ذلك، فقد إتضح الآن أن GoPro Hero 8 ليست هي الكاميرا الوحيدة التي تعمل عليها شركة GoPro، لأن موقع PhotoRumors قام اليوم بنشر صورة واقعية لكاميرا أخرى من شركة GoPro ستُعرف على الأرجح بإسم GoPro Max.

كما ترون في الصورة أدناه، فإن كاميرا GoPro Max تبدو مألوفة. إذا كنت تتساءل لماذا تبدو مألوفة، فذلك لأن شركة GoPro قامت قبل عامين بإطلاق GoPro Fusion، وهي كاميرا مصممة للمساعدة في إلتقاط الفيديوهات بزاوية 360 درجة. ويُعتقد أن GoPro Max ستأتي لتحل محل GoPro Fusion، ولكن الإختلافات بين الكاميرتين لا تزال غير واضحة.

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تم إلتقاط هذه الصورة على ما يبدو من قبل وزارة الإتصالات اليابانية والتي تعادل هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد لوحظ أيضًا أنه تم تسجيل هذه الكاميرا لدى هيئة الإتصالات الفيدرالية أيضًا. هذا يشير إلى إقتراب موعد إطلاق هذه الكاميرا.

لقد سمعنا سابقًا أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن GoPro Hero 8 في شهر سبتمبر المقبل، لذلك فهناك إحتمال أن يتم الإعلان عن GoPro Max في نفس الشهر وفي نفس اليوم.