تيم كوك: الحرب التجارية تضر آبل وتساعد سامسونج

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، بشأن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية وكذلك المنافسة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية.

وقال ترامب: إن تيم كوك قدم حجة قوية للغاية مفادها أن التعريفات الجمركية الأمريكية على الورادات الصينية قد تلحق الضرر بشركة آبل وتعرقل قدرتها على التنافس مع شركة سامسونج، وذلك بالنظر إلى أن منتجات سامسونج لن تخضع لتلك التعريفات نفسها.

ومن المقرر أن تدخل التعريفة الجمركية الإضافية على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار، بما في ذلك الالكترونيات الاستهلاكية، حيز التنفيذ على مرحلتين في 1 سبتمبر و 15 ديسمبر.

وعلى النقيض من ذلك، فقد أبرمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفاقية تجارية في شهر سبتمبر الماضي.

ووفقًا للرئيس الأمريكي: فقد تحدث تيم كوك حول التعريفات، موضحًا أن شركة سامسونج هي المنافس الأول لشركة آبل، وهي منافس جيد جدًا، وأن الشركة الكورية الجنوبية لا تدفع الرسوم لأنها موجودة في كوريا الجنوبية.

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وتُجمع شركة آبل معظم منتجاتها في الصين وستخضع لضريبة استيراد إضافية بنسبة 10 في المئة في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المقرر أن يصبح هذا الأمر ساري المفعول في الأول من سبتمبر بالنسبة لمنتجات، مثل ساعة آبل الذكية (Apple Watch) وسماعاتها اللاسلكية (AirPods) ومكبر الصوت المنزلي الذكي (HomePod).

بينما تخضع منتجات آيفون وآيباد وحواسيب ماك بوك (MacBook) للزيادة في 15 ديسمبر، ويقال: إن شركة آبل تتطلع إلى نقل المزيد من صناعاتها إلى مكان آخر بسبب الحرب التجارية المستمرة.

وتتمتع شركة سامسونج بسلسلة إمداد أكثر تنوعًا، حيث يوجد الكثير من صناعاتها في كوريا الجنوبية وفيتنام، وعلى هذا النحو، فإن الشركة لن تتضرر بشدة من الحرب التجارية المستمرة لإدارة ترامب مع الصين.