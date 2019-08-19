شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون أداة جديدة تسهل على ضعاف البصر تصفح الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون مساعدًا صوتيًا جديدًا يتيح للأشخاص ذوى الإعاقات البصرية الحصول على محتوى الويب بأسرع ما يمكن وبدون جهد من السماعات الذكية والأجهزة المماثلة.

فى دراسة جديدة ، قادتها ألكسندرا فتيورينا، طالبة كلية الرياضيات بجامعة واترلو، التى تعاونت مع باحثين من مايكروسوفت وليا فيندلاتر وأستاذ مساعد بجامعة واشنطن، تم العثور على طريقة لدمج أفضل عناصر مساعدى الصوت مع قارئات الشاشة لإنشاء أداة تجعل عمليات البحث على الإنترنت المجانية أسهل، وأطلقوا على هذه هذه الأداة اسم (VERSE).

ووفقا لموقع Phys الأمريكى، قالت فتيورينا: "يعتمد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية غالبًا على قارئات الشاشة والمساعدات الصوتية، عند التفاعل مع أنظمة الكمبيوتر".

وأوضح الباحث ديفيد ر. تشيريتون: "المساعدون الظاهريون سهل الوصول إليهم ولكنهم يفتقرون إلى القدرة على الانخراط بعمق مع المحتوى، مثل قراءة ما وراء الجمل القليلة الأولى من مقال ما، وسرد نتائج البحث والمقترحات البديلة، على النقيض من ذلك، تسمح قارئات الشاشة بمشاركة عميقة مع محتوى يمكن الوصول إليه، و توفير التنقل والتحكم الدقيقين، ولكن على حساب راحة المشى والاستخدام المنخفضة".

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