شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الأمريكية تعتذر عن صور "سيلفى" لضباطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر مسؤول أمريكى فى ولاية ميزورى الأمريكية بعد التقاط صورتين شخصيتين "سيلفى" لضباط الشرطة بالقرب من مكان اكتشف فيه جثة رضيع، واصفا الموقف بأنه "عديم الاحساس".

ونقلت شبكة "أن بى سى نيوز" الأمريكية عن مسؤول العلاقات العامة فى مدينة كولومبيا بالولاية إن الضباط فى إدارة شرطة كولومبيا، ظهروا فى الصور التى التقطت فى مناسبة تعرف باسم "اليوم الوطنى للصور الشخصية لمجلس المدينة" بهدف تكريم الخدمة الحكومية، مؤكدا أنه يتحمل المسئولية الكاملة وأنه اتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة.

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وقالت السلطات - فى بيان - إنه عثر على جثة الطفل بعدما تلقت الشرطة بلاغا يفيد بالعثور على بقايا بشرية فى شمال كولومبيا، مؤكدة "أنه لم تكن اللحظة المناسبة أو المكان لالتقاط هذه النوعية من الصور، لذا نعتذر بشدة لمجتمعنا، نيابة عن الطفل الرضيع المجهول".

وظهرت الصور، التى يظهر فيها الضباط وهم يبتسمون، على مواقع التواصل الاجتماعى بل وعلى حساب الشرطة على "تويتر" ثم أزيلت لاحقا.