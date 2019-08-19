شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرض قاتل يدمر خلايا النحل فى بريطانيا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحيفة بريطانية عن انتشار حالة من الذعر بين مربى النحل فى ويلز من انتشار مرض قاتل يدمر خلايا النحل.
وقالت التقارير العلمية إن المرض القاتل المسمى "أيه أف بي" ناجم عن بكتريا تنتقل إلى النحل عن طريق الطعام المصاب بها، موضحة أنه أكثر الأمراض فتكا بأسراب النحل ولا يوجد على مايبدو علاج له، وفى حال انتشاره بإحدى الخلايا فإنه يتعين التخلص من الخلية بأكملها بما تضمه من نحل وعسل.
يذكر أنه تم تسجيل حالات إصابة بالمرض القاتل فى المملكة المتحدة فى السنوات الماضية، لكن الأرقام تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة فى الآونة الأخيرة.
وأفادت شبكة معلومات قواعد النحل الحكومية فى المملكة المتحدة بتسجيل 14 حالة إصابة بالمرض فى ويلز، حتى الآن، خلال العام الحالى، مقابل 3 حالات فى العام الماضى بأكمله.
وأضافت أنه بات لزاما على مربى النحل فى المملكة المتحدة إبلاغ السلطات فى حالة الشك بوجود أى حالات إصابة بالمرض خاصة وأنه يمكن أن ينتشر على نطاق واسع فى زمن قصير.
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