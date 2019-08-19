شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيرى ولا جوجل ولا أليكسا.. تفتكر إيه أذكى مساعد شخصى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يكون تحديد أفضل مساعد شخصى على الأجهزة الذكية من حيث تقديم المعلومات وإنجاز المهمة مثار نقاش، وينقسم الخبراء بين ثلاثة مساعدات رئيسية، وهى أليكسا التابع لأمازون وسيرى الخاص بشركة أبل ومساعد جوجل.

وكشفت شركة لوب فينتشرز الناشئة للأبحاث مؤخرا عن تقرير اختبر جميع المساعدين الصوتيين الثلاثة لتحديد الأفضل، إذ تم توجيه نحو 800 سؤال لكل منها، وتم تحديد النتائج على كيفية الإجابة الصحيحة ومعدل فهم السؤال.

واحتل مساعد جوجل المرتبة الأولى، حيث أجاب على 92.9٪ من طلبات البحث بشكل صحيح وفهم 100٪ من الأسئلة، بينما جاء سيرى فى المرتبة الثانية بإجابات صحيحة بلغت 83.1٪ وقدرة على فهم استفسار بنسبة 99.8٪، بينما احتل أليكسا المرتبة الثالثة فى القائمة حيث سجل 79.8٪، ومع ذلك، فى فهم الاستعلامات سجل أعلى من سيرى بنسبة 99.9 ٪.

وأوضح التقرير أن كل المساعدين الثلاثة قد تحسنوا فى العام الماضى، إذ شهد كلا منهم تحسينات فى جميع المجالات.