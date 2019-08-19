إنستاجرام تختبر ميزات جديدة من أجل Boomerang و Stories

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تستخدم تطبيق إنستاجرام كثيرًا، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن الشركة تختبر مجموعة من الميزات الجديدة لبعض ميزاتها الحالية، مثل Boomerang و Layout for Stories أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، على الأقل وفقا للباحثة Jane Manchun Wong.

ووفقا لهذه الباحثة، تتضمن بعض الميزات التي يتم إختبارها من أجل Boomerang ميزة Hold التي تقوم بإيقاف نهاية كل دورة، وميزة Dynamic التي تقوم بتذبذب نهاية كل حلقة، وميزة Slowmo التي تعتبر نسخة أبطأ من Boomerang.

بالإضافة إلى التغييرات التي تم إجراؤها على Boomerang، وجدت الباحثة Jane Manchun Wong أيضًا أنه يتم إختبار تغييرات أخرى على Layout for Stories. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن Layout، فهو عبارة عن تطبيق مستقل تم إطلاقه من قبل إنستاجرام والذي يتيح للمستخدمين تجميع مجموعة من الصور. ووفقا للباحثة Jane Manchun Wong، فهي تقول أن إنستاجرام تعمل على إختبار توافق هذا التطبيق مع خاصية القصص Stories، وهذا هو الشيء الذي نتطلع إليه.

لا توجد أي معلومات عن الموعد المتوقع لإصدار هذه التغييرات، ولكن إذا كنت من المستخدمين النشطين لتطبيق إنستاجرام، فقد تكون هذه التغييرات تستحق المتابعة.