هيونداي تطلق سيارة جديدة في غاية الأناقة والتطور 'صور'

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استعرضت هيونداي مؤخرا سيارة كروس أوفر مميزة يتوقع أن تصبح من بين أكثر السيارات مبيعا في العالم.
كما أتت السيارة الجديدة بمقصورة غاية في التطور والحداثة، مزودة بلوحة قيادة فريدة ثبتت في منتصفها شاشة عملاقة تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في سيارات "تسلا" و"لاند روفر" الحديثة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة ومعظم تقنيات المركبة وتبعا للتسريبات فإن هذه المركبة التي ستطرح تحت اسم ix25 ستحصل على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.6 و 1.5 لتر بعزم 123 و115 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 150 حصانا، لتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.