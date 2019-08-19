تعرف على طقس اليوم الاثنين.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الموجز

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 25 34

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 25 31

الإسكندرية 26 31

بلطيم 24 31

مطروح 25 30

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

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الإسماعيلية 24 35

السويس 25 35

العريش 23 32

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 37

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 35

بنى سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 25 37

سوهاج 26 37

قنا 26 38

الأقصر 27 40

أسوان 28 41