شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مذنب ضخم يظهر فى السماء ليلة الخميس ويمكن رؤيته بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى تتبع النجوم فيوم الخميس المقبل سيكون مميزا للغاية، إذ ستكون قادرا على مشاهدة مذنب ضخم يسمى Comet 168P / Hergenrother، وذلك بعد أن يصل إلى أعلى نقطة له، مما يجعله مرئيًا فى سماء الليل.

والأفضل من ذلك كله أنه من المرجح أن يكون الحدث مرئيًا بالعين المجردة، مما يعنى أنه لن يكون هناك حاجة إلى استخدام التلسكوبات.

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تم اكتشاف المذنب 168P / Hergenrother لأول مرة فى عام 1998، ووفقا لناسا فالمذنبات بشكل عام هى عبارة عن كرات ثلجية من الغازات المتجمدة والصخور والغبار التى تدور حول الشمس.

وعند تجميدها تكون بحجم مدينة صغيرة، وعندما يقترب مدار المذنبة من الشمس، ترتفع درجة حرارتها وتنشر الغبار والغازات فى رأس متوهج عملاق أكبر من معظم الكواكب، وتشكل الغبار والغازات ذيلًا يمتد بعيدًا عن الشمس لملايين الأميال.

فى ليلة الخميس، من المتوقع أن يصل المذنب 168P / Hergenrother إلى أعلى نقطة له، وفى تلك الليلة، سيكون المذنب على مسافة 1.37 AU من الشمس، وعلى مسافة 1.13 AU من الأرض.