شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو تليفونك قدم وبقى بطىء.. 5 خطوات هامة لتسريعه وتحسين أدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك نفس الهاتف لعدة سنوات فمن المحتمل أنك لاحظت أن جهازك يصبح أبطأ بمرور الوقت، ولكن قبل أن تبحث عن هاتف ذكى جديد، هناك عدد من الأشياء التى يمكنك القيام بها لمنح هاتفك القديم زيادة فى السرعة، وكشف mobiles.co.uk عن خمس طرق بسيطة لتعزيز سرعة هاتفك الذكى، نرصدها لك فيما يلى.

نظام ذاكرة التخزين المؤقت يوفر للجهاز بيانات من الاستخدامات السابقة قبل تنفيذ أى إجراء، وعندما تكون ذاكرة التخزين المؤقت ممتلئة، يتعين على الجهاز فحص الذاكرة بالكامل بحثًا عن البيانات المطلوبة، وهو ما يمكن أن يكون سببا فى بطء الهاتف.

وببساطة، سيكون لمسح المساحة الموجودة فى ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف تأثيرًا ملحوظًا على الوقت الذى يستغرقه فتح صفحات الويب وتشغيل التطبيقات والإجراءات الكاملة، ولمسح الـ"كاش" اتبع الخطوات التالية.

لمسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات، ثم Safari وبعدها اضغط على خيار "محو السجل وبيانات الموقع"، ومنها اختر "محو السجل والبيانات".

امسح ذاكرة التخزين المؤقت من خلال الانتقال إلى الإعدادات، وبعدها التخزين، ثم تطبيقات أخرى، ابحث عن التطبيق الذى تريد مسحه، واضغط فوقه واختر "مسح ذاكرة التخزين المؤقت".

إذا لم تتم إدارة تطبيقاتك بشكل فعال، فيمكنها إبطاء أداء هاتفك، لذلك فإن حذف أى تطبيقات غير مستخدمة سيساعد على تحرير الذاكرة، مما يحسن بدوره قوة معالجة جهازك. وبالنسبة للتطبيقات التى يتم تحديثها بانتظام مثل Twitter وFacebook فقد يكون من المفيد حذفها وإعادة تثبيتها بشكل دوري.

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هذا لأنه عندما يتم تحديث التطبيقات، ولا يتم حذف الإصدار السابق، ولكن يتم الكتابة فوقه بواسطة التحديث الجديد، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة حجم الذاكرة التى يستهلكها التطبيق.

إذا كان هاتفك يستخدم نظام تشغيل قديم فيمكنه إبطاء جهازك، وسيؤدى تنفيذ التحديثات الموصى بها بانتظام إلى أن جهازك سوف يعمل دائمًا على أحدث متصفح، مما يؤدى إلى تحسين تجربة التصفح بشكل ملحوظ.

هناك العديد من التطبيقات التى يمكنك تنزيلها للمساعدة فى تحسين أداء هاتفك، فتحميل تطبيق مدير المهام على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك فى التحكم فى التطبيقات التى يتم تنشيطها كجزء من عملية التمهيد فى كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك.

وسيؤدى تحديد عدد التطبيقات التى يتم تنشيطها عند بدء التشغيل إلى تقصير مقدار الوقت الذى يستغرقه جهازك حتى يعمل بمجرد تشغيله، ويمكنك أيضًا العثور على تطبيقات تساعد على مسح مساحة ذاكرة التخزين المؤقت.

تعمل بطاريات الهواتف الحديثة أكثر من مجرد تشغيل الهاتف، لأنها جزء لا يتجزأ من كيفية عمل الهاتف، لهذا السبب، يمكن أن تتسبب البطارية القديمة أو غير الفعالة فى مشاكل فى الأداء ويجب استبدالها لضمان تشغيل الهاتف بأقصى قدر ممكن من الكفاءة.

لمستخدمى الآيفون، يمكن تحديث بطاريتك فى متجر أبل، وتختلف العملية بالنسبة لمستخدمى هواتف أندرويد حسب الشركة المصنعة، على الرغم من أن العديد منهم يقدمون خدمات مشابهة.