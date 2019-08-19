شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات ناسا تشارك بمسابقة "داربا" تحت الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تستضيف وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة DARPA الأمريكية، مسابقة أنظمة التحدى الجوفية "داربا" فى الفترة من 15 إلى 22 أغسطس فى بيتسبيرج كوسيلة لتطوير التكنولوجيا للجيش.
وقال مسئولون فى ناسا فى بيان إن فريقًا يقوده مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا سيكون واحدًا من 11 فريقًا يشاركون في المسابقة مع متجول بعجلات وطائرات بدون طيار وروبوتات متسلقة.
ويمكن أيضًا استخدام نفس التقنية المطبقة فى المنافسة تحت الأرض فى الفضاء لمهام ناسا المستقبلية التي تستكشف الكهوف وأنابيب الحمم البركانية على كواكب أخرى.
وقال ليون القلعى، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجى: "من خلال الاستثمار فى هذه المنافسة فإننا نستثمر في مستقبلنا".
وتعد دائرة الأنفاق هي المحطة الأولى في المسابقة، وسوف ينتقل الفائزون للمنافسة في ثلاث مراحل أخرى، الدائرة الحضرية فى فبراير 2020، حلبة الكهف فى أغسطس 2020، ونهاية النظم في أغسطس 2021 للحصول على جائزة نهائية تصل إلى 2 مليون دولار.
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