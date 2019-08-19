شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب سيسمح بمشاهدة فيديوهاته الأصلية مجانا بدءا من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشف يوتيوب أن فيديوهاته الأصلية ستكون متاحة للجميع مجاناً، وليس فقط للأعضاء المميزين مقابل الدفع، أعلن الموقع المملوك لجوجل مؤخرا أن هذه الميزة ستكون مجانية بدءاً من الشهر المقبل.

ونقلاً عن موقع "Phonearena" فستتوفر المسلسلات والأفلام والأحداث الأصلية من يوتيوب مجانًا ابتداءً من 24 سبتمبر 2019، بينما ستكون المشاهدة مختلفة بناء على ما إذا كان لديك عضوية YouTube Premium” أم لا.

وإذا كنت عضواً مميزاً "تدفع مقابل المشاهدة" فستحصل على مشاهدة خالية من إعلانات موقع يوتيوب، والوصول إلى جميع الحلقات المتاحة مباشرة عند عرضها، والقدرة على تنزيل مقاطع يوتيوب دول الاتصال بالإنترنت، ولكن سيتعين على الأعضاء غير المميزين انتظار وصول كل حلقة إلى الجمهور، بالإضافة إلى ذلك سيشاهدون الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديوهات وقد تكون هناك حلقات مختارة فقط للمشاهدة.