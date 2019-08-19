شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك مشاركة الروابط بطريقة أسهل عبر بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح البحث عن موقع أو مقال عبر بحث جوجل ومشاركته مع الآخرين أسهل لمستخدمى الهواتف الذكية، إذ بدأت الشركة فى إضافة زر مشاركة جديد فى الجزء العلوى الأيمن على شريط العناوين عندما يبحث المستخدم عن موقع ويب ويضغط على الرابط، كما يمكن استخدام الميزة أيضا مع المقالات التى تظهر فى قسم "استكشاف" Discover فى تطبيق جوجل أيضًا.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى فأصبح زر المشاركة أكثر وضوحًا الآن حيث يظهر فى أعلى الزاوية اليمنى مع زر القائمة ثلاثى النقاط وأيقونة الإشارات المرجعية Bookmark، ومن المفترض أن ينال هذا التغيير إعجاب العديد من مستخدمى أندرويد، حيث سيؤدى ذلك إلى إلغاء الحاجة إلى فتح متصفح كروم فى كل مرة، إذ يؤدى الضغط على أيقونة المشاركة إلى فتح صفحة المشاركة مباشرة من الأسفل، حيث يمكنك اختيار التطبيق الذى يمكن من خلاله مشاركة الرابط.

الجانب السلبى الوحيد لإضافة زر مشاركة مخصص هو أن اسم URL الظاهر فى الأعلى أصبح يحصل على مساحة أقل، ومع ذلك فهذه ليست مشكلة كبيرة.