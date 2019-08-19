كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك يفتح مقهى في لندن يشجع على فحص الخصوصية

متابعة-سنيار: ترحب لندن بمقهى جديد في نهاية هذا الشهر من Facebook.

سيكون Facebook Café مقهى منبثق يقع داخل “Attendant Shoreditch” في شارع “Great Eastern Street” وسيتم فتحه يومي 28 و 29 أغسطس.

وتخطط فيسبوك لفتح خمسة مقاهي منبثقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة تغري الزائرين – الذين يحصلون على مشروبات مجانية – للمشاركة في إجراء فحوصات الخصوصية أثناء وجودهم في المقهى.

وقالت المنصة: إن المقهى هو نتيجة استطلاع للرأي أجري مؤخرًا وذكر أن 27 في المئة من سكان لندن لا يعرفون كيفية تخصيص إعدادات خصوصية حسابات التواصل الاجتماعي

Advertisements

كانت الخصوصية في طليعة أخلاقيات Facebook بعد أن كشفت Cambridge Analytica أن عملاق التقنية أساء استخدام بيانات المستخدم.

في الشهر الماضي فقط، أعلنت لجنة التجارة المالية الأمريكية أنها تتطلع إلى تغريم موقع Facebook مبلغ 5 مليارات دولار بسبب انتهاكات الخصوصية.

تحاول شركة فيسبوك محاربة الاعتقاد السائد بأنها لا تهتم بحماية بيانات مستخدميها عبر افتتاحها عددا من المقاهي المنبثقة للمساعدة في تشجيع البريطانيين على إجراء فحوصات بسيطة للخصوصية.