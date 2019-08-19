كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “تسلا” تقوم باختبار برنامج الطاقة الشمسية السكنية “Rent Solar” المنخفض السعر

متابعة-سنيار: لقد كافحت Tesla حتى الآن لجعل الطاقة الشمسية السكنية حقيقة واقعة، ولا شك في أن المديرين التنفيذيين للشركة يأملون في أن يغير برنامج “Rent Solar” الجديد ذلك .

إنها صفقة بسيطة جدا: مقابل 50 دولارا شهريا تقريبا، ستحصل على جميع اللوحات والأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى التثبيت والدعم والصيانة المستمرة، ولا توجد تكلفة مقدمة للتثبيت ولا يوجد التزام طويل الأجل بالعقد.

ومع ذلك، فهناك مشكلة كبيرة: إذا قررت إنهاء التزامك وتريد إزالة الألواح الشمسية والأجهزة، فأنت مطالب بدفع 1500 دولار لشركة تسلا لإنجاز ذلك، وستدفع أيضا نفس المبلغ إذا بدأت بخيار كبير جدا لتلبية احتياجاتك وقررت تقليص حجمه.

لا يزال “Rent Solar” في مراحل الاختبار، وبالتالي فهو متاح فقط لأصحاب المنازل في ستة أسواق – أريزونا، كاليفورنيا، كونيتيكت، ماساتشوستس، نيو جيرسي، ونيو مكسيكو، ويبدأ السعر من 50 دولارا شهريا للنظام الصغير، مقدرا بـ 3.8 كيلو وات، النظام المتوسط مقدرا في 7.6 كيلو وات، والكبير في 11.4 كيلوواط؛ ولم يتم ذكر التكلفة الشهرية لهذه الخيارات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عامين بقليل من شراء تيسلا لشركة SolarCity مقابل2.6 مليار دولار، وهي شركة تركيب الطاقة الشمسية السكنية والتجارية التي كانت تعمل بنهج تأجير مماثل لبرنامج تيسلا الجديد، حيث لم يدفع العملاء أي أموال مقدما للتركيب والإعداد، وقد تبين أنه خيار شائع لكنه ليس خيارا فعالا من حيث التكلفة، حيث ساهم في دين SolarCity بأكثر من 3 مليارات دولار في عام 2016.

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منذ الاستحواذ على Tesla في نفس العام، كافح الرئيس الجديد لـ SolarCity للحصول على موطئ قدم في الفضاء الشمسي السكني، ولا تزال هذه التقنية مكلفة، ولم تتحقق خطط Tesla لزعزعة السوق

في مقال عن نشاط تسلا الشمسي نُشر في نهاية يوليو، ناقش The Motley Fool بإسهاب مشاكل الشركة، وانتهى المقال بتكهن قاتم لمستقبل تسلا كمزود لتقنيات الطاقة الشمسية للمنزل.

فكرة دفع أي شيء مقدما و 50 دولارا فقط شهريا للحصول على نظام شمسي كامل مثبت، فكرة جذاب ، لا شك. لكن الأسئلة الشائعة واضحة فهذا عرض إيجار، ورغم أنك قد لا تدفع أي تكاليف مقدمة، فإن رسوم الإزالة البالغة 1500 دولار موجودة دائما.