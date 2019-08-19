سوق الهواتف الذكية يواصل النمو في الهند خلال الربع الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ أن السوق الهندي واصل النمو على صعيد مبيعات الهواتف الذكية، و قد تم شحن 36.9 مليون هاتف في الربع الماضي، و ذلك بين آبريل إلى يونيو، في زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9.9%.
و ما زالت Xiaomi هي الشركة رقم واحد في السوق الهندي، حيث نجحت الشركة بشحن 10.4 مليون هاتف و امتلكت 28% من إجمالي السوق، و حلّت شركة سامسونغ الكورية في المركز الثاني حيث شحنت 9.3 مليون هاتف، و خلفها أتت شركة Vivo الصينية و التي شحنت 5.6 مليون هاتف، ثم شركة Oppo التي شحنت 3.6 مليون وحدة، و في المركز الخامس أتت علامة RealMe التجارية و مع 2.8 مليون هاتف.
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