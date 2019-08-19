Tencent تكشف عن تقريرها المالي و ارتفاع كبير في العائدات

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Tencent مزود الانترنت العملاق في الصين عن تقريرها المالي للربع الفائت و الذي انتهى مع نهاية شهر يونيو، و سجلت الشركة ارتفاعاً في العائدات. و وصلت عائدات الشركة إلى 13.02 مليار دولار، و بارتفاع سنوي وصل إلى 20.56%.

30.74% من هذه العائدات أتت عن طريق الألعاب الجماعية عبر الشبكة، 23.39% من العائدات أتت عن طريق الشبكات الاجتماعية، و أتت 25.77% من العائدات عن طريق الخدمات المصرفية. أما التسويق عبر الشبكة، فقد جلب للشركة 18.47% من العائدات الكلية التي نجحت في تحقيقها.

و وصل عدد مُستخدمي WeChat من الشركة إلى 1.1 مليار شخص حتى نهاية شهر يونيو الماضي.