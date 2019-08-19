رئيس Nvidia: شراء بطاقة رسوم دون تقنية Ray Tracing في 2019 هو جنون!

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Nvidia قد أعلنت عن تقريرها المالي بالفعل، و قام رئيس الشركة Jensen Huang بالتصريح حول البطاقات الرسومية المحسنة من الشركة من معمارية Turing، و التي طُرحت في الأسواق تحت المُسمى التجاري Super، كما تحدث عن الجنون في نظره حول فكرة شراء بطاقة رسومية في 2019 لا تدعم تقنيات Ray Tracing:

بداية الأداء لبطاقات SUPER هي بداية سوبر. أصبح أمراً بديهياً الآن أنه إن كنا ننوي شراء بطاقة رسومية نرغب في أن تصمد لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة، و لا تدعم هذه البطاقة Ray Tracing فإن الأمر سيكون جنوناً.

و بالطبع، تجدر الإشارة بأن البطاقات المنافسة من شركة AMD، لا تدعم تقنية Ray Tracing حتى الآن.