فاطمة أيت طالب - دبي - كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Nvidia قد أعلنت عن تقريرها المالي بالفعل، و قام رئيس الشركة Jensen Huang بالتصريح حول البطاقات الرسومية المحسنة من الشركة من معمارية Turing، و التي طُرحت في الأسواق تحت المُسمى التجاري Super، كما تحدث عن الجنون في نظره حول فكرة شراء بطاقة رسومية في 2019 لا تدعم تقنيات Ray Tracing:
بداية الأداء لبطاقات SUPER هي بداية سوبر. أصبح أمراً بديهياً الآن أنه إن كنا ننوي شراء بطاقة رسومية نرغب في أن تصمد لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة، و لا تدعم هذه البطاقة Ray Tracing فإن الأمر سيكون جنوناً.
و بالطبع، تجدر الإشارة بأن البطاقات المنافسة من شركة AMD، لا تدعم تقنية Ray Tracing حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس Nvidia: شراء بطاقة رسوم دون تقنية Ray Tracing في 2019 هو جنون! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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