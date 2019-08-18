- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يتجسس على موظفيه ونسخة فاخرة قادمة من Apple watch والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءا من تحذير دراسة حديثة من أن 7 من كل 10 أشخاص لا يمكنهم التخلى عن هواتفهم الذكية، مرورا بترويج إيلون ماسك بفكرته لضرب كوكب المريخ بالنووى، وصولا إلى لقاء رئيس أبل بترامب 5 مرات خلال عام واحد بسبب الحرب التجارية على الصين، كانت هذه أبرز وأهم الأخبار التكنولوجية التى شغلت العالم على مدار اليوم، والتى نعرضها فيما يلى.
دراسة: 7 من كل 10 أشخاص لا يمكنهم الابتعاد عن هواتفهم
أبل تطرح ساعة Apple Watch Series 5 الشهر المقبل بشاشة OLED\
باحثون يطورون درعاً حرارياً لحماية الأجهزة الذكية
بالخطوات..هكذا يمكنك مشاهدة جميع الصور التى أعجبتك على انستجرام
إيلون ماسك يصمم ملابس لدعم فكرته بضرب المريخ بالأسلحة النووية
لو هتشترى سماعة لاسلكية .. 10 حاجات خلى بالك منهم
فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. اكتشاف الهيليوم لأول مرة خلال كسوف كلى للشمس
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يتجسس على موظفيه ونسخة فاخرة قادمة من Apple watch لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.