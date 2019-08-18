شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يتجسس على موظفيه ونسخة فاخرة قادمة من Apple watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءا من تحذير دراسة حديثة من أن 7 من كل 10 أشخاص لا يمكنهم التخلى عن هواتفهم الذكية، مرورا بترويج إيلون ماسك بفكرته لضرب كوكب المريخ بالنووى، وصولا إلى لقاء رئيس أبل بترامب 5 مرات خلال عام واحد بسبب الحرب التجارية على الصين، كانت هذه أبرز وأهم الأخبار التكنولوجية التى شغلت العالم على مدار اليوم، والتى نعرضها فيما يلى.

دراسة: 7 من كل 10 أشخاص لا يمكنهم الابتعاد عن هواتفهم

أبل تطرح ساعة Apple Watch Series 5 الشهر المقبل بشاشة OLED\

باحثون يطورون درعاً حرارياً لحماية الأجهزة الذكية

بالخطوات..هكذا يمكنك مشاهدة جميع الصور التى أعجبتك على انستجرام Advertisements

إيلون ماسك يصمم ملابس لدعم فكرته بضرب المريخ بالأسلحة النووية

لو هتشترى سماعة لاسلكية .. 10 حاجات خلى بالك منهم

فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. اكتشاف الهيليوم لأول مرة خلال كسوف كلى للشمس

"فيس بوك" يمكنها معرفة تفاصيل الجلسات النفسية لموظفيها