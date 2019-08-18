شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أشهر 5 قصص فضاء لهذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد العديد من التفاصيل عن الفضاء فى كل ساعة من اليوم، فهذا المجال تحديدا هو أكبر اهتمامات العالم فى ذلك الوقت، ولعل من بين أشهر قصص الفضاء لهذا الأسبوع اكتشاف اصطدام المشترى سابقا بكوكب شاب ومشكلات المركبات الفضائية المستقبلية، وهنا نرصد أبرز 5 قصص وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى.

تكنولوجيا ناسا

مركبة ExoMars لديها مشاكل بالمظلة الملحقة بهايواصل فريق مركبة ExoMars الفضائية استكشاف أخطاء تصميم المظلة لبعثة الكوكب الأحمر، والتى قد تؤخر إطلاق 2020.

Advertisements اكتشاف غبار النجوم القديمة فى القطب الجنوبىصادف الباحثون لأول مرة غبارًا جديدًا بين النجوم، حيث يتم إنشاء هذا الغبار من جانب السوبرنوفا والكويكبات المحطمة والمذنبات، وتم اكتشافه بالثلج الموجود في القطب الجنوبي.

الاصطدام الكويكبى بين المشترى وكوكب شابيُظهر كوكب المشترى دلائل تشير إلى أن كوكبًا شابا قد صدمه أكبر بعشر مرات من الأرض منذ حوالي 4.5 مليار عام.

الثقب الأسود فى وسط مجرتنا قد يكون ناشطا فى وسط مجرة درب التبانة يقع ثقب أسود أصبح أكثر نشاطًا مؤخرًا، فعلى الرغم من أن الثقوب السوداء لا تنبعث منها الضوء بسبب ثقلها الهائل، إلا أنه يمكن أن تصبح سحابة المواد حول حوافه أكثر إشراقًا عندما يكون هناك احتكاك أكبر حول الثقب الأسود، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرا.

تم اختبار تكنولوجيا ناسا الجديدة بين الكواكب فى وادى الموتأنشئ مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في الأصل روبوت ليمبيد للرحلات الميكانيكية (LEMUR) للقيام بأعمال إصلاح على محطة الفضاء الدولية، ولكن هذا المفهوم قد يساعد فى دفع ما هو ممكن للروبوتات على المريخ أو على أقمار بعيدة حول كواكب النظام الشمسي الأخرى، وهو ما تم اختباره مؤخرا فى ولدى الموت بكاليفورنيا.

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