شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت عينت موظفين للاستماع لحديثك على سكايب بـ12 دولارا فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأسابيع الماضية أثارت قضية خصوصية متعلقة بقدرة الشركات على الاستماع لأحاديث المستخدمين جدلا واسعا حول العالم، إذ كشفت التقارير أن أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوف لديهم موظفون متخصصون للاستماع لما تقوله ويتم تسجيله عبر هاتف الذكى من خلال خدمات محددة.

وحديثا أشارت التقارير أيضا إلى أنه ليس فقط لدى مايكروسوفت موظفون يستمعون إلى بعض تسجيلاتك الصوتية على Skype و Cortana، بل إن هؤلاء المتعاقدين يحصلون على رواتب منخفضة للغاية ويتم تكليفهم بمهام متكررة.

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ووفقًا لتقرير صادر عن Motherboard فيجنى هؤلاء الموظفون من 12 إلى 14 دولارًا فى الساعة، ويقومون بنسخ وتصنيف الأوامر الصوتية لـ Cortana إلى أكثر من عشرين مجالًا من مجالات الموضوعات، بما فى ذلك الألعاب والبريد الإلكترونى والاتصال والأحداث والأجهزة المنزلية وغيرها.

وتُستخدم هذه التسجيلات المكتوبة للمساعدة فى تعليم مساعد Cortana لفهم الكلام بشكل أفضل، ويعمل الموظفون خلال 200 مهمة تصنيف مرهقة فى الساعة، أى ثلاث مهام فى الدقيقة، أو واحدة كل 18 ثانية فى المتوسط.

يذكر أن شركات التكنولوجيا الكبرى تعرضت مؤخرًا للتدقيق فى كيفية استخدامهم للعمل البشرى فى تدريب خدماتهم من خلال جعلهم يستمعون لما يقوله المستخدمين، وترغب الشركات فى تصوير هذه المهام على أنها قد أنجزتها تقنيات الذكاء الاصطناعى، لكن التحقيقات الحديثة أظهرت أنه هناك الكثير من الأعمال يقوم بها فى كثير من الأحيان أشخاص ذوو أجور منخفضة.