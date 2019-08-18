شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يمكنها معرفة تفاصيل الجلسات النفسية لموظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يتمكن مشرفو فيس بوك من الوثوق الكامل بمستشاريهم المعينين للحفاظ على أسرارهم، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن Intercept فإن شركة Accenture التى تعاقد معها "فيس بوك" لتوظيف وإدارة مراقبى المحتوى البالغ عددهم 1500 فى أوستن، تكساس، قادرة على معرفة بعض الأسرار الخاصة بهؤلاء الموظفين والتى يقولونها إلى الأشخاص المعنيين بالاهتمام بصحتهم النفسية.

ووفقًا لموقع "تك انسايدر" البريطانى، يعد الإشراف على المحتوى فى "فيس بوك" مهمة حساسة للغاية، إذ يتطلب من هؤلاء الموظفين مشاهدة بعض الأشياء المزعجة فى بعض الأحيان مثل المواد الإباحية والعنف قبل تقرير ما إذا كان يمكن أن يبقى على الموقع أو ينتهك قواعد محتوى فيس بوك.

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لهذا السبب يوجد لدى Accenture و"فيس بوك" مجموعة من المعالجين يطلق عليهم "مدربين صحيين" للموظفين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة فى معالجة ما رأوه قبل أن يتسبب فى مزيد من الضرر النفسى أو الأذى.

وتم فهم هذه الجلسات من قِبل كل من المعالجين والموظفين المشرفين على أنها سرية، لكن خطابًا كتبه مجموعة من الموظفين وحصلت عليه Intercept يشير إلى أن إدارة Accenture يمكن أن تسأل فى أى وقت عما يحدث فى هذه الجلسات.

تدعى الرسالة أيضًا أن أحد المعالجين على الأقل قد استقال بعد أن طُلب منه الكشف عن محتويات جلسة مع أحد الموظفين.