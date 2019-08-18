شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإصدار نسخة فاخرة جديدة من التيتانيوم لساعتها الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من iHelp BR عن أن الإصدارات الفاخرة من ساعة أبل ووتش الذكية ستعود مرة أخرى، وتشير مجموعة من الرسوم التى ظهرت فى إصدار watchOS 6 beta إلى عودة سابقًا بعض الإصدارات لساعة Apple Watch مرة أخرى بعد توقف دام لفترة، وأن هناك إصدارًا جديدًا تمامًا من التيتانيوم سيتم إطلاقه.
ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك الإصدارات ستأتى كجزء من تشكيلة Series 5 الجديدة أم مجرد إصدار فاخر من سلسلة ساعة أبل Series 4.
وفقًا لموقع engadget البريطانى، يعد التيتانيوم أغلى من الفولاذ المقاوم للصدأ ولا يميل إلى أن يكون مبهرجًا، لكنه أيضًا أقوى وأخف وزنًا وأكثر مقاومة للخدش، والسيراميك، مرن للغاية ضد الخدوش.
يذكر أن ساعات أبل المصنوعة من تلك المواد ستكون مكلفة، وقد لا تكون أغلى بكثير من الساعات التقليدية المصنوعة من مواد متشابهة، إذ ساعدت المعرفة التقنية الهندسية والإنتاج الضخم لشركة آبل فى عالم الساعات على تخفيض أسعار الساعات الخزفية الأخرى.
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