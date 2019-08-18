إل جي تحصد أبرز جوائز جمعية خبراء التصوير والصوت السنوية عن فئتي أنظمة الصوت وأجهزة التلفاز المعززة...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس فوز منتجاتها المتميّزة في مجال الترفيه المنزلي مُجدداً بمجموعة من جوائز "جمعية خبراء التصوير والصوت" (EISA)، أكبر مؤسسة في قطاع منشورات الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم والممثلة بأكثر من 55 من دور النشر في 29 بلداً. هذا وأشادت جوائز الجمعية بأربعة من منتجات إل جي، وهي جهاز تلفاز OLED (من طراز OLED65E9) وجهاز تلفاز NanoCell (من طراز 65SM9000) ونظام الصوت Soundbar (من طراز SL8YG)، إلى جانب مكبرات الصوت XBOOM GO (من طراز PK7)، نظراً لأدائها المتميّز وتصاميمها المبتكرة وقيمتها الاستهلاكية العالية.

وحاز تلفاز العلامة OLED TV AI ThinQ على جائزة "أفضل أجهزة التلفاز الفاخرة العاملة بتقنية OLED لعام 2019-2020"، لتواصل إل جي تربّعها عرش هذه الفئة للعام الثامن على التوالي. ويعمل هذا الجهاز من فئة ’إي‘ مع شاشة بحجم 65 بوصة، والذي حصل في وقت سابق من هذا العام على الجائزة الذهبية ضمن جوائز ’آي إف ديزاين‘، بواسطة معالج ’ألفا 9‘ الذكي من الجيل الثاني. ومن شأن هذه الشريحة المتطورة أن توفر صورة محسّنة وجودة صوت معززة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، بناءً على مزايا التباين اللانهائي والتصوير الدقيق للألوان التي تتسم بها تقنية الديودات الثنائية العضوية الباعثة للضوء (OLED) الخاصة بشركة إل جي. كما أشادت لجنة التحكيم بالتصميم المتقن لطراز OLED65E9 الذي استخدم الزجاج الشفاف للإيحاء بأنّ الشاشة تطفو في الهواء، ما يجعل من هذا التلفاز إضافةً أنيقة لأي مساحة.

هذا وحصد تلفاز NanoCell TV AI ThinQ جائزة "أفضل تلفاز منزلي ذكي لعام 2019-2020" وذلك بفضل أدائه البصري والصوتي المُدهش والذي يعود لاعتماده أسلوب العرض بتقنية NanoCell للخلايا النانوية، وتقنية FALD للتعتيم الموضعي ومعالج ’ألفا 7‘ من الجيل الثاني. وأعربت لجنة التحكيم عن إعجابها الشديد بتجربة المستخدم المحسّنة والملاءمة غير المسبوقة التي توفرها منصة العلامة AI ThinQ، فضلاً عن السلاسة الفائقة في إدماج خدمات المساعدات الافتراضية ’جوجل أسيستانت‘ و’أليكسا‘ من ’أمازون‘.

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وحاز نظام الصوت Soundbar ومكبر الصوت المحمول XBOOM GO من إل جي على جوائز فئتي "أفضل نظام صوتي لعام 2019-2020 و"أفضل مكبر صوت محمول لعام 2019-2020 على الترتيب لقاء جودة الصوت الاستثنائية التي تقدمها إل جي كنتيجة لتعاونها مع ’ميريديان‘، الشركة البريطانية الشهيرة المزودة لأحدث التقنيات الصوتية.

وفي تعليقه على ذلك، قال براين كون، رئيس شركات ’إل جي للاتصالات الجوّالة وأجهزة الترفيه المنزلي‘: "يسرنا فوز منتجاتنا في مجالات المرئيات والصوتيات بأبرز جوائز جمعية خبراء التصوير والصوت. ستواصل الشركة نموها واعتماد أفضل الابتكارات والتقنيات لتزويد المستهلكين بحلول الترفيه المنزلي الذكية".

ويُشار إلى أنّه سيحظى زوار جناح ’إل جي‘ في القاعة 18 ضمن فعاليات معرض ’إيفا برلين‘ في الفترة بين 6 - 11 سبتمبر بفرصة التعرّف على جميع ابتكارات ’إل جي‘ الحائزة على جوائز جمعية خبراء التصوير والصوت.