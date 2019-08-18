تكنولوجيا: توقعات بإرتفاع شحنات هواتف 5G إلى أكثر من 200 مليون وحدة في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تحقق شبكات الجيل الخامس الإنتشار في الكثير من مناطق العالم حتى الآن، إلا أن تقرير نشر مؤخراً أكد على أنه بحلول عام 2020 سترتفع شحنات الهواتف الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس إلى أكثر من 200 مليون وحدة.

مازالت شبكات الجيل الخامس تنتشر بوتيرة بطيئة في مناطق محدودة حول العالم، لذا لم تقدم الشركات المصنعة للهواتف الذكية الكثير من إصدارات 5G من الأجهزة والهواتف، إلا أن الإصدارات التي أطلقت في الأسواق حتى الآن حققت مبيعات ملحوظة، ويأتي من بين هذه الإصدارات هاتف Mate 20X 5G الذي حقق نسبة كبيرة في طلبات الحجز المسبق بالفعل، ومن ثم سجل أعلى مبيعات.

ولقد تخطت طلبات الحجز المسبق للهاتف أكثر من مليون وحدة، أي بعكس التوقعات الأولى لمبيعات الإصدار الثاني من هواتف 5G في الأسواق الصينية.

ونتيجة للنمو السريع في شحنات الإصدارات الأولى من هواتف 5G، بدأ المحللين في وضع توقعات جديدة لنسبة مبيعات هذه الفئة خلال الفترة القادمة، حيث أشار Guotai Junan من إحدى الشركات البحثية إلى أن السوق الصيني يحظى الآن بقاعدة جيدة لشبكات الجيل الخامس، كما أشار إلى أن هواتف 5G ستحقق إرتفاع ملحوظ في الوحدات التي سيتم شحنها بحلول 2020.

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وقد وضع المحلل توقعات بوصول مبيعات هواتف 5G من 10 إلى 20 مليون وحدة حتى نهاية هذا العام، بينما تواصل هذه الفئة في تحقيق نمو يصل إلى أكثر من 200 مليون وحدة بحلول 2020.

يذكر أن الشركات المصنعة للهاتف بدأت بالفعل في تطوير هواتف تأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس مع مستوى تسعير جيد، ومن بينها يأتي هاتف iQOO Pro 5G الذي ينطلق لاحقاً بأقل تكلفة في هواتف 5G حيث يأتي بسعر 650 دولار تقريباً إلى الأسواق.

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