تكنولوجيا: هاتف VIVO NEX 3 ينطلق قريباً بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Li Xiang مدير الإنتاج لشركة VIVO لقطة لشاشة هاتف vivo NEX 3 القادم على Weibo مؤخراً، والذي يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس.

ظهر رمز 5G في لقطة الشاشة التي نشرت عبر شركة VIVO مؤخراً للإصدار القادم vivo NEX 3، كما أشار Li Xiang في تصريحاته إلى سرعة إنتشار شبكات الجيل الخامس وهو ما يؤكد دعم الإصدار القادم لشبكات 5G.

أيضاً وفقاً للتفاصيل التي جاءت عبر Li Xiang فمن المقرر أن يأتي هاتف NEX بتصميم يتميز بعرض في كامل الشاشة، كما يأتي Vivo NEX 3 بميزة العرض في الحواف الجانبية للشاشة، وهو التصميم الذي يعرف ب “waterfall ” ويتميز بإنحناء إنسيابي في الشاشة.

من المقرر أيضاً وفقاً لهذه التفاصيل أن يتميز الهاتف بإطارات نحيفة جداً تكاد تختفي في الجزء الأمامي من واجهة الهاتف، كما تأتي الحواف السفلية والعلوية أيضاً بتصميم نحيف، لذا ستشغل الشاشة نسبة أكبر في هيكل الهاتف.

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كما يضم هاتف Vivo NEX 3 مدخل 3.5 مم للسماعات، مع المكبرات الصوتية والميكروفون، بينما تختفي الأزرار الجانبية في إطار الهاتف.

هاتف Vivo NEX 3 يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 بلس، مع تصميم منبثق للكاميرة الأمامية.

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