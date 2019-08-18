شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. اكتشاف الهيليوم لأول مرة خلال كسوف كلى للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف بيير جول سيزار جانسين عالم الفلك الفرنسى الهيليوم خلال مراقبة ورصد الكسوف الكلى للشمس فى الهند، وذلك فى مثل هذا اليوم منذ أكثر من قرن فى 18 أغسطس بعام 1868.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه أثناء الكسوف، كان يانسن يستخدم منظار "spectroscope" مخصص للنظر إلى طيف الضوء المنبعث من الشمس.

Advertisements

وتتيح هذه الأداة للعلماء تحديد العناصر التي ينظر إليها، وأثناء ملاحظة البروز الشمسي خلال الكسوف، لاحظ جانسين وجود خط أصفر لامع لا يتوافق مع أي من العناصر، أى أنه لم يتم اكتشافه بعد على الأرض.

وتم إثبات هذا الاكتشاف بعد ثلاثة عشر عامًا، حين وجد الفيزيائي الإيطالي لويجي بالميري أول دليل على الهيليوم على الأرض في حمم جبل فيزوف.