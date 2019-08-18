شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيسلندا تحيى ذكرى أول نهر جليدي خسرته بسبب تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى أيسلندا اليوم ذكرى خسارتها "لأوكجوكول"، أول نهر جليدي خسرته بسبب تغير المناخ، حيث يحذر العلماء من أن نحو 400 آخرين في الجزيرة الموجدة تحت القطب الجنوبي سيتعرضون لنفس المصير.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، يجرى إحياء الذكرى بحضور باحثين محليين وغيرهم منجامعة رايس في الولايات المتحدة،ومن المقرر أن يحضر الحدث رئيس وزراء أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير ووزير البيئة جودموندور إنجي جودبراندسون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ماري روبنسون.

وقال سيمين هاو الاستاذ المساعد في علم الانسان بجامعة رايس، "سيكون هذا أول نصب لنهر جليدي ضائع بسبب تغير المناخ في أي مكان في العالم."

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وتحمل اللوحة التذكارية لهذا النهر نقش مكتوب "رسالة إلى المستقبل"، حيث تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تدهور الأنهار الجليدية وآثار تغير المناخ.

وتخسرأيسلندا حوالي 11 مليار طن من الثلج سنويًا، فيخاف العلماء أن تزول جميع الأنهار الجليدية التي يزيد عددها عن 400 بلد بحلول عام 2200.

ووفقًا لدراسة نشرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيع (IUCN) ، فقد يفقد ما يقرب من نصف مواقع التراث العالمي الأنهار الجليدية بحلول عام 2100 إذا استمرت انبعاثات غازات الدفيئة بالمعدل الحالي.