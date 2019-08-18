شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرصا على "الأمن والنظام العام"..كمبوديا تحظر القمار الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت دولة كمبوديا اليوم الأحد حظر القمار الإلكترونى الذى ساهم فى دعم موجة من الاستثمارات الصينية فى صالات القمار بالبلاد قائلة : إن مجرمين أجانب يستغلون القمار لممارسة الابتزاز فى سبيل المال. وأصبحت مدينة سيهانوكفيل الساحلية الجنوبية على وجه الخصوص مركزا للقمار ويتيح الكثير من عشرات صالات القمار التى يديرها صينيون هناك القمارعبر الإنترنت. وقال أمر صادر عن رئيس الوزراء هون سين: "لجأ بعض المجرمين الأجانب إلى هذا النوع من القمار للغش وابتزاز الضحايا للحصول على المال، سواء كانوا ضحايا من الداخل أو الخارج، الأمر الذى يؤثر على الأمن والنظام العام والنظام الاجتماعي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حرصا على "الأمن والنظام العام"..كمبوديا تحظر القمار الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.