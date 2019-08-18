شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يكشف عن تطبيق سياسة جديدة تراعى حقوق الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب أنه سيطبق سياسة جديدة تجاه المقاطع التى لا تراعى حقوق الملكية الفكرية، وهو ما سينعكس على الإيرادات المالية لكثير من صناع المحتوى ومالكى الحقوق الفكرية.

وذكرت قناة سكاى نيوز عربية الإخبارية، اليوم الأحد ، أنه بموجب السياسة الجديدة لن يسمح يوتيوب لمالكى الحقوق الفكرية، أن يتقاسموا بعض العائدات المالية مع صناع المحتوى، حين يتعلق الأمر باقتباس أو إدراج مقاطع قصيرة جدا أو استخدام أجزاء بشكل غير مقصود.

ويهدف يوتيوب من وراء هذه السياسية إلى تقليل عدد الشكاوى التى يقدمها مالكو الحقوق الفكرية، بهدف التعويض عما يرونها خسارة، بسبب استخدام موسيقاهم أو مقاطعهم المحمية، دون وجه حق.