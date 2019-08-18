THQ Nordic تُخطط لتغيير اسمها إلى Embracer

فاطمة أيت طالب - دبي - تُخطط مجموعة THQ Nordic AB التجارية، و التي تعمل في مجال التسلية و الترفيه و ألعاب الفيديو، لتغيير اسمها إلى Embracer. المجموعة تملك عدة شركات تعمل بصورة مستقلة من بينها THQ Nordic GmbH و Koch Media و Deep Silver و غيرها.
و يبدو أن الشركة تُخطط لتغيير الاسم بسبب التشابه بين اسم المجموعة الكاملة و اسم الشركة المستقلة التابعة لها THQ Nordic. و ستقوم الشركة بمناقشة هذا الاقتراح و مُسمى Embracer من أجل إقراره من عدمه في اجتماع المستثمرين القادم، و الذي سيجري في 17 سبتمبر.
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