شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل التقى ترامب 5 مرات خوفا من الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، دونالد ترامب خمس مرات على الأقل خلال عام واحد، فى محاولة يائسة لإبقاء الرئيس الأمريكى فى صفه، تزامنا مع الحرب التجارية مع الصين.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" جلس الاثنان لتناول العشاء بينما كان الرئيس فى عطلة عمل فى ناديه للجولف فى بيدمنستر بنيو جيرسى، وكتب ترامب تغريدة يقول بها: "أتناول العشاء الليلة مع تيم كوك من أبل، سوف ينفقون مبالغ ضخمة من المال فى الولايات المتحدة العظمى"

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يعد هذا اللقاء الخامس لترامب مع كوك منذ أغسطس من العام الماضى، وتزامنت الاجتماعات مع زيادة حدة التوتر التجارى بين الولايات المتحدة والصين، والتى تؤثر بشكل مبشار على شركة أبل، التى تعتمد على التصنيع الصينى لمنتجاتها الأكثر ربحًا، بما فى ذلك هواتف أيفون وأيباد.

التقى كوك وترامب آخر مرة فى يونيو، بالإضافة إلى المحادثات التى عقدت فى أبريل ومارس من هذا العام، وكان آخرها عندما أشار ترامب إلى كوك بأنه "تيم أبل"، كما جلسا أيضا فى أغسطس 2018.

بين هذه الاجتماعات الخمسة، شارك كوك أيضًا فى مبادرات البيت الأبيض الأخرى، ففى فبراير من هذا العام، انضم إلى المجلس الاستشارى لسياسة القوى العاملة الأمريكية فى ترامب، بينما فى نوفمبر 2018 ، قام الرئيس التنفيذى لشركة أبل بترويج العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتعليم الرياضيات من خلال زيارة مدرسة فى ولاية ايداهو مع إيفانكا ترامب.