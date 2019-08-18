Phil Spencer ينفي وجود Xbox مخصص للبث السحابي من شركة مايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - كنا قد سمعنا سابقاً أن مايكروسوفت تعمل على جهازين منزليين للجيل القادم، بعض المصادر أشارت إلى أن الجهاز الثاني تحت الاسم الرمزي “لوكهارت” هو Xbox أضعف و أرخص ثمناً بالمقارنة مع الجهاز الرئيسي “سكارليت”، بينما أشارت مصادر أخرى إلى كون الجهاز مخصصاً للبث السحابي.

و بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن مايكروسوفت قد أوقفت العمل على الجهاز الأرخص ثمناً، ها هو Phil Spencer رئيس قسم الإكس بوكس و ألعاب الويندوز لدى شركة مايكروسوفت ينفي وجود جهاز مخصص للبث السحابي من خلال لقاء مع Gamespot:

نحنُ لا نعمل على جهاز منزلي مخصص للبث السحابي في الوقت الحالي. نحن ننظر إلى الهاتف في جيبك في الوقت الحالي كوجهة أساسية للبث، فيما سيسمح لك الجهاز المنزلي الذي سنقدمه بتشغيل الألعاب محلياً.

و يُذكر بأن شركة مايكروسوفت تتحضر لإطلاق جهازها المنزلي للجيل القادم “إكس بوكس سكارليت” في 2020، و ذلك بالإضافة إلى خدمة xCloud للعب السحابي، و التي ستبدأ أولاً عن طريق الهواتف الذكية.