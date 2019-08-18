وكالة NPD تُقدم تقريرها لمبيعات السوق الأمريكي في شهر يوليو

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فاطمة أيت طالب - دبي - صدر تقرير وكالة NPD لرصد مبيعات أجهزة و ألعاب الفيديو في السوق الأمريكي لشهر يوليو من العام الحالي 2019، و تم التأكيد على أن جهاز Nintendo Switch قد تمكن من الاستمرار في صدارة المبيعات ليستمر في التفوق على Playstation 4 و Xbox One في جميع أشهر العام الحالي.
و قد حققت ألعاب الفيديو عائدات وصلت إلى 340 مليون دولار، متفوقة بنسبة 34% على نفس الشهر من العام الماضي بسبب صدور لعبة Madden خلال النافذة الزمنية الخاصة بشهر يوليو، أما الإنفاق على السوق ككل من ألعاب و عتاد و اكسسوارات فقد وصل إلى 762 مليون دولار. و على صعيد الاكسسوارات، فإن أداة التحكم Switch Pro Controller كانت الأعلى مبيعاً هذا الشهر.
على صعيد الألعاب، فقد تصدرت لعبة Madden السوق في يوليو و للمرة العشرين على التوالي تتصدر لعبة الكرة الأمريكية هذه مبيعات الشهر الذي تصدر فيه. بخلاف ذلك فإن 6 ألعاب من أصل 10 هي عناوين حصرية لصالح منصة Nintendo Switch.
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