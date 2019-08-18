خاصية من 'غوغل كروم' لمعرفة الحسابات المخترقة

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، فقد تم الإعلان، في شباط الماضي، عن خاصية جديدة في "غوغل كروم" حتى يمكن للمستخدمين إجراء عملية فحص دقيقة، لأجل معرفة ما إذا كانت حساباهم قد اخْتُرقت.

ويمكن للمستخدمين أن يقوموا بتنزيل "Password checkup"؛ وتتولى هذه الخدمة فحص قاعدة بيانات تضم 4 ملايين من كلمات المرور، التي تعرضت للاختراق.



وبعد إنجاز عملية الفحص، توضح هذه الخدمة ما إذا كانت كلمتك المرورية من بين الكلمات، التي تعرضت للاختراق.

وبحسب البيانات، التي أعلنت عنها غوغل، مؤخرا، فإن 650 ألف شخص قاموا بتحميل هذه الخدمة، وتبين عند الفحص، أن 316 ألفا منها ليست آمنة بشكل كاف، أما نسبة الحسابات المخترقة فهي 1.25 في المئة.

وتضم هذه الحسابات غير الآمنة أو المخترقة؛ حسابات تابعة لمؤسسات مالية أو حكومية ومواقع تسوق يستخدم فيها الناس بطاقاتهم البنكية، وهذا الأمر يظهر درجة الخطورة في هذه الثغرات الأمنية.