تكنولوجيا: باحثون يطورون درعاً حرارياً لحماية الأجهزة الذكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسبب الحرارة الزائدة الناتجة عن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى فى حدوث أعطال، ويمكن أن تؤدى إلى انفجار بطاريات الليثيوم .
نقلاً عن موقع “Phys” الأمريكي، للحماية من هذه الأخطار غالبًا ما يقوم المهندسون بإدخال الزجاج أو البلاستيك أو حتى طبقات من الهواء كعازل، لمنع مكونات توليد الحرارة من إزعاج المستخدمين.
لذا كشف باحثو جامعة ستانفورد أن وضع طبقات من المواد الرفيعة المكدسة مثل صفائح من الورق، يمكن أن توفر نفس العزل، الناتج عن لوح من الزجاج الأكثر سماكة بمقدار 100 مرة.
قال إريك بوب، أستاذ الهندسة الكهربائية، على المدى القريب ستمكن هذه الدروع الواقية من الحرارة المهندسين من جعل الأجهزة الإلكترونية أكثر إحكاما من تلك التي لدينا اليوم.
وقال سام فازيري، الباحث الرئيسي بالدراسة: "لقد قمنا بتنفيذ الفكرة عن طريق إنشاء عازل يستخدم طبقات متعددة من المواد الرقيقة بدلاً من كتلة سميكة من الزجاج".
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