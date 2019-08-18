شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح ساعة Apple Watch Series 5 الشهر المقبل بشاشة OLED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير التقارير إلى أن ساعة أبل ذكية المقبلة ستأتى فى فصل الخريف وستحتفظ بشاشات OLED، وذكر موقع MacRumors نقلاً عن مذكرة بحثية من المحلل مينج تشى كو، إنه سيتم الكشف عن Apple Watch Series 5 الشهر المقبل.

وتم الكشف عن ساعة Apple Watch Series 4 منذ عام تقريبًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الساعة الذكية التالية خلال حدث أبل التقليدى فى سبتمبر، حيث تطلق الشركة مجموعة جديدة من هواتف آيفون.

ويتوقع "كو" أيضًا أن تقدم شركة التكنولوجيا الكورية "إل جى" المزيد من شاشات OLED لأجهزة آيفون المستقبلية، وقالت إن الشركة الصينية BOE قد تشارك فى توريد الشاشات أيضًا.

ويشاع أن ساعة Apple Watch 5 ستأتى مزودة بميزة لتتبع النوم وبطارية أكبر وميزات صحية، أما إصدار 2020 من الساعة الذكية سيأتى مع شاشة MicroLED.

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يذكر أن إصدار العام الماضى من ساعة أبل 2018 Apple Watch Series ضم شاشات عرض 44 مم و 40 مم، وكانت أسرع من إصدار Apple Watch 3 ، وضمت ميزة اكتشاف السقوط، والرسم الكهربائى (ECG) وعمر بطارية يصل إلى يومين.