شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 7 من كل 10 أشخاص لا يمكنهم الابتعاد عن هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع جديد للرأى أن سبعة من كل عشرة أشخاص لا يستطيعون الابتعاد عن هواتفهم المحمولة، وقال اثنان من كل خمسة مشاركين إنهم تعرضوا لخطر الإصابة عن طريق فحص هواتفهم أثناء السير أو الجري.

ووجد الاستطلاع، الذى سأل 2000 من أصحاب الهواتف الذكية عن عاداتهم، أن حوالى 60 فى المائة قالوا إنهم يشعرون بالاعتماد الشديد على هواتفهم المحمولة، وقال ثلاثة من كل 10 إنهم يفحصون هواتفهم بشكل روتينى حالما يستيقظون.

وفى المتوسط يقضى المستجيبون ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف على هواتفهم كل يوم، بما فى ذلك 52 دقيقة فى فحص وسائل التواصل الاجتماعي.

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ووفقا لموقع إندبندنت البريطانى فإن الاستخدام الأكثر شعبية للهواتف الحديثة هو إرسال الرسائل، ثم إجراء المكالمات والمشاركة فى محادثات WhatsApp، نتيجة لذلك يستهلك الشخص البالغ تسعة جيجابايت من البيانات كل شهر.

وأظهر الاستطلاع أن واحد من كل ثمانية يتجنب خطر نفاد البيانات عن طريق اختيار نظام غير محدود كجزء من خطة الهاتف الخاصة بهم.

وفى المتوسط ​ أجرى المجيبون 10 مكالمات فى المتوسط ​​على هاتفهم المحمول كل أسبوع، وأرسلوا 17 رسالة كل يوم، بينما قال 47 فى المائة إنهم يفضلون إرسال رسالة نصية عن إجراء مكالمة.