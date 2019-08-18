شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: التعامل مع المساعدات الذكية يؤثر على الأطفال بسلوكيات سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل الباحثون إلى استنتاج جديد بعد التحدث مع أكثر من 200 شخص حول كيف تفاعلوا مع المساعدين الرقميين مثل أليكسا ومساعد جوجل وSiri، وقد تبين أن الأطفال أكثر عرضة لتشكيل عادات غير مهذبة عند التحدث إلى مساعدين أذكياء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف الباحثون أن البالغين قد يبدأون في التأثر بدرجة أكبر بتفاعلاتهم مع الأجهزة الذكية حيث أن تصميماتهم أكثر شبهاً بالبشر أو قابلة للربط بينهم، حيث أن الشخص يعطى أوامر للجهاز دون أن يشكره على ما قدمه له وذلك يؤثر على تفاعلاته بشكل عام مع البشر.

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أجرى جيمس جاسكين وناثان بيرتون، باحثو نظم المعلومات من جامعة بريجهام يونغ، استطلاع 274 شخصًا عند تفاعلهم مع كل من الأشخاص الآخرين ومساعديهم الرقميين لتقييم مدى أدائهم في كل حالة.

وقال البروفيسور جاسكين، "وجدنا سببًا يدعو للقلق من أن يصبح البالغون أكثر فظاظة نتيجة للطلب من المساعدين الذكيين، حيث يصبح ليست هناك حاجة للأطفال عند تعاملهم مع الكبار لقول" من فضلك "و" شكرًا " كما يفعلون عند استخدام مساعد رقمي".

ووجد الباحثين من دراستهم أن الطريقة التي يعامل بها الناس Siri وأليكسا قد تستمر في التأثير على الطريقة التي يتعاملون بها مع أشخاص آخرين.