شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. انطلاق نموذج المركبة الفضائية Starhopper المصمم لاستعمار المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن شركة SpaceX كانت تأمل فى إطلاق Starhopper، وهو نموذج تجريبي مبكر للمركبة المستعمرة للمريخ، على ارتفاع حوالى 650 قدم (200 متر) فى هذه الأيام من منشأتها فى بوكا تشيكا، تكساس، بالقرب من مدينة براونزفيل الحدودية، إلا أنها ستتأخر قليلا للانطلاق فى وقت ما من منتصف هذا الأسبوع.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فقال إيلون ماسك، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها عبر موقع تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن هناك حاجة إلى برنامج SpaceX للحصول على إذن للرحلة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فيما قام بتحديث ذلك ناشرا: "محادثة جيدة مع رئيس FAA تحتاج إلى المزيد من تحليل المخاطر، وستكون واضحة للطيران قريبًا".

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فيما أعلن المسئولون في مقاطعة كاميرون، حيث تقع بوكا تشيكا، أن شاطئا وجزءا من الطريق السريع 4 سيغلقان في 21 أغسطس من الساعة 2 مساءً، حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي لاستيعاب أنشطة SpaceX.

وأضاف المسئولون في مقاطعة كاميرون أن 21 أغسطس هو "التاريخ الأساسي" للإغلاق، ويوم 22 أغسطس و23 أغسطس مناوبان.

جدير بالذكر أنه قد أجرى نموذج مركبة Starhopper ثلاث مرات حتى الآن، وجميعها من بوكا تشيكا، فيما أن المركبة النهائية ستضم 100 راكب إلى الكوكب الأحمر.