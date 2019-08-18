بفضل التطورات المتلاحقة في مجال التسويق الإلكتروني بصفة عامة؛ والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، ظهرت العديد من الأدوات التي تتيح للمسوقين متابعة الحملات الإعلانية في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك تحسين الظهور في محركات البحث، وبناء روبوتات للدردشة التفاعلية Chatbots على مواقع الويب بدون برمجة، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 5 أدوات مهمة للعاملين في مجال التسويق الإلكتروني:

1- Serpstat:

يعتبر (تحسين محركات البحث) SEO من أهم مجالات التسويق الإلكتروني، حيث يساعد الأنشطة التجارية والخدمية على تحسين ترتيب ظهور مواقعهم في نتائج البحث لجلب المزيد من الزوار إليها أثناء بحثهم على الإنترنت عن منتج أو خدمة بكلمات أو عبارات معينة.

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إذا كنت تعمل في هذا المجال، فأنت بحاجة إلى منصة SEO متعددة الإمكانات يمكنك الاعتماد عليها، صُممت Serpstat للمسوقين المحترفين، حيث تتيح لك الحصول على جميع البيانات قبل أن تتخذ قرارات بشأن أي خطة لتسويق الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

كما تتميز Serpstat بمجموعة قوية من أدوات البحث، وتحليلات متقدمة لتتعرف على جمهورك، كما تتيح لك الاحتفاظ بسجل للبيانات المهمة مع مرور الوقت، مما يتيح لك تقييم الأداء بصفة دورية.

يمكنك أيضًا تجميع (الكلمات المفتاحية) keywords حسب الوسوم Tags، وتجميع الرؤى حول زيارات الموقع مما يتيح لك معرفة من أين تحصل على النتائج، وما الذي يحتاج إلى تحسين.

2- Contentful:

هذه الأداة تعتبر خيارًا رائعًا للعاملين في التسويق بالمحتوى، حيث تتميز Contentful بنهج جديد أكثر مرونة لإدارة المحتوى، يجعل إنشاء المحتوى، وإدارة المدونات عملًا سهلًا.

الأداة مصممة لإنشاء وإدارة وتوزيع المحتوى على أي منصة أو جهاز بسهولة، وتشبه إلى حد كبير منصة (وورد بريس) WordPress، لكنها تتمتع بالكثير من الميزات التي تجعلها أكثر أمانًا.

تستخدم أداة Contentful شركات مثل: Spotify، وUrban Outfitters، وRed Bull وغير ذلك الكثير في إدارة المحتوى بمواقعها الإلكترونية.

3- MobileMonkey:

يعتبر التسويق عبر (فيسبوك مسنجر) Facebook Messenger؛ أحد أهم توجهات التسويق الإلكتروني حاليًا، حيث تصل معدلات فتح رسائل فيسبوك مسنجر إلى نسبة 80%، ومعدلات النقر إلى 20% في المتوسط، مما يجعله ينافس التسويق عبر البريد الإلكتروني.

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إذا كنت تريد لعلامتك التجارية أن تستفيد من هذه الفرصة، فإنه بإمكانك بناء روبوت دردشة تفاعلى مخصص لها على مسنجر، مما يجعل من السهل على أي زائر لموقع الويب – لديه حساب مسنجر – إجراء محادثة مباشرة مع هذه الروبوت التفاعلي، وتعتبر أداة MobileMonkey من الأدوات التي تساعدك في ذلك بدون الحاجة إلى مبرمج.

يمكنك استخدام روبوت الدردشة التفاعلي لتحويل الزائرين إلى عملاء محتملين من خلال الإجابة على الأسئلة الشائعة التي تخص علامتك التجارية، والتفاعل مع جهات الاتصال، وإجراء استطلاعات الرأي، وغير ذلك الكثير.

يعمل روبوت الدردشة بنفس طريقة أدوات الدردشة المعتادة على موقع الويب ولكن مع ميزة إضافية وهي أنه في كل مرة يقوم فيها أحد العملاء بمحادثتك سيكون من خلال فيسبوك مسنجر الخاص به، وهذا يعني أنك ستحصل على معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء وبذلك يمكنك التفاعل معهم، وإعادة استهدافهم بالإعلانات، وتخصيص عروض لهم.

4- Hotjar:

قدرتك على فهم كيفية تصرف جمهورك عند زيارة موقع الويب الخاص بعلامتك التجارية، يمكن أن توفر لك معلومات هائلة حول أنماط سلوكهم عند زيارتهم للموقع، وتتيح لك أداة Hotjar معرفة أين يميل الزوار إلى النقر من خلال خريطة مرئية، مما يتيح لك معرفة ما يلفت انتباههم.

يمكنك بعد ذلك ضبط تصميم الموقع، والمحتوى لتشجيع المزيد من النقرات والمشاركات للمحتوى الخاص بك، توفر لك هذه الأداة أيضًا تسجيلات فيديو للمكان الذي ينتقل فيه مؤشر الماوس عبر صفحات الموقع، ومدى سرعة التمرير وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا الاطلاع على مسار التحويل والذي يوضح مقدار انتقال جمهورك من الصفحة الأولى التي يزورونها إلى صفحة إتمام التحويل سواء كان شراء منتج أو تحميل محتوى، أو غير ذلك، ومع المعلومات التي تحصل عليها من Hotjar، يمكنك ضبط موقع الويب الخاص بك لجلب المزيد من الزوار وتحويلهم إلى عملاء لزيادة عائدك.

5- Buildfire:

لا شك أن انتشار الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة أصبح يحتم على الشركات توفير تطبيق لها، حتى يمكنهم الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة.

تتيح لك منصة Buildfire إنشاء التطبيق الخاص بك من قوالب بسيطة دون الحاجة إلى مبرمج، فهي ديناميكية ومفتوحة المصدر، مما يعني أنه يمكن تخصيص أي ميزات موجودة بالطريقة التي تريدها.

إذا كنت تعرف كيفية إنشاء مواقع الويب، ومواقع الدردشة، وما إلى ذلك باستخدام القوالب، فستكون قادرًا على إنشاء تطبيق باستخدام هذه الأداة.

أفضل ما في الأمر أنها مجانية، وتتيح لك إنشاء تطبيق على نظامي التشغيل (أندرويد) Android، و(آي أو إس) iOS.