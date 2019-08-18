شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب تلوث المياه وارتفاع درجات الحرارة.. طوكيو تلغى سباق "ترياثلون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت اليابان من صعوبات كثيرة بسبب جودة المياه ودرجات الحرارة، حيث تم إلغاء قسم السباحة فى سباق "باراترياثلون" 2020 في طوكيو وذلك بسبب ارتفاع مستويات البكتريا فى الماء.

وبحسب ما ذكره موقع “Phys” الأمريكى فقام الاتحاد الدولي للترياثلون بوقف السباق، وذلك لأن بكتيريا e-coli المعروفة باسم "الإشريكية القولونية" تزيد عن ضعف المستوى المقبول.

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وألقت اللجنة المنظمة باللوم على أمطار الصيف الطويلة التي جلبت الملوثات من الخارج لقراءات عالية بين أواخر يوليو وأوائل سبتمبر، وبعد مرور عام قال المنظمون إن الاختبارات التي استخدمت "شاشات" تحت الماء لتصفية المياه قد نجحت في خفض مستويات البكتيريا في المكان.

وكانت هذه آخر خيبة أمل في حدث اختبار لمنظمي طوكيو 2020، بعدما تم اختصار سباق الترياثلون النسائي أيضًا بسبب الحرارة الشديدة في العاصمة اليابانية.

وقال شينيتشيرو أوتسوكا، المدير التنفيذي لاتحاد الترياتلون الياباني، للصحفيين: "أنا آسف للغاية للرياضيين لدرجة أننا لم نتمكن من إعداد ظروف المنافسة بفعالية".