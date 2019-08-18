شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Cisco تقيل عددا من موظفيها بالهند كجزء من عملية تنظيم عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقالت شركة cisco المتخصصة فى مجال المعدات الشبكية عددا من موظفيها فى الهند، كجزء من عملية إعادة تنظيم عالمية، حيث قالت إنه خلال السنوات القليلة الماضية كانت الشركة تحاول الابتكار لتوفير قيمة أكبر للعملاء والشركاء، وأضافت: "من المهم أن نتخذ قرارات لضمان مناسبة استثماراتنا ومواردنا مع مجالات النمو الإستراتيجية لمتطلبات الأعمال والعملاء، ونحن نعيد تنظيم بعض فرقنا".

ونقلاً عن موقع Toi الهندى فإن سيسكو لديها أكثر من 11000 موظف فى الهند، إذ تجاوزت إيراداتها المليار دولار فى الهند فى الفترة 2017-2018، فيما لا تعد الهند هى الدولة الوحيدة التى تقوم cisco بإقالة موظفيها منها.

ففى كاليفورنيا قامت شركة Cisco بإقالة 488 عاملاً، بما فيهم 397 فى سان خوسيه و91 فى ميلبيتاس، وفقا لملفات الشركة، وكانت هذه أيضًا جزءًا من إعادة تنظيم الشركة.