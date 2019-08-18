شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق صاروخ إلكترون بسبب الرياح الشديدة ليوم 19 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما تؤجل الشركات الفضائية رحلات صواريخها بسبب مشكلات خارج إرادتها خاصة بالطقس وغيرها من العوامل، ومن ذلك أجلت شركة Rocket Lab الخاصة برحلات الفضاء الفضائية إطلاق صاروخ إلكترون، الذى يحمل أربعة أقمار صناعية صغيرة بسبب الرياح الشديدة في موقع الإطلاق في نيوزيلندا.

ووفقا لما ذكرته موقع "space" الأمريكى فكانت Rocket Lab تأمل فى إطلاق مهمة الإلكترون من شبه جزيرة Mahhia خلال نافذة مدتها 100 دقيقة تم افتتاحها فى الساعة 8:57 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1257 بتوقيت جرينتش)، ولكن كانت الرياح البرية قوية جدًا.

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وكتب ممثلو Rocket Lab فى أحد تحديثات تويتر: "إننا نقف عن محاولة الإطلاق اليوم بسبب الطقس، ولدينا الكثير من الفرص الاحتياطية في الأيام المقبلة رغم ذلك".

ويستهدف Rocket Lab عملية الإطلاق يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس الساعة 8:12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1212 بتوقيت جرينتش، حيث تمتلك شركة هنتنغتون بيتش في كاليفورنيا نافذة لمدة 14 يومًا لإطلاق المهمة.

وسيمثل الإطلاق المقبل الرحلة الثامنة لصاروخ إلكترون، وهو صاروخ معزز بطول 57 قدمًا (15 مترًا) مصمم لإطلاق أقمار صناعية صغيرة في مدار أرضى منخفض.