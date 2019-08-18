كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| خوذة “lumos” من “altplus” تجمع بين التصميم الانسيابي ووحدات الإضاءة

متابعة-سنيار: طورت استوديوهات altplus ومقرها هونج كونج أحدث تفسير لخوذة lumos التي تتضمن ميزات الإضاءة الأمنية.

أحدث الطرازات، تسمى “matrix” و “street”، وتمثل الجيل الثاني من الخوذة.

يركز هذا المشروع الجديد المصمم خصيصا للبيئة الحضرية، على احتياجات راكبي الدراجات في المناطق الحضرية وسائقي الدراجات البخارية والمتزلجين.

وكان الجيل الأول من خوذة lumos يركز بشكل أساسي على وظيفة مؤشر الضوء بدلا من دمج الوظيفة مع مظهر المجموعة المستهدفة.

مع أخذ ملاحظات العملاء على المنتج الأولي في الاعتبار، قرر الفريق التركيز على تصميم يجمع بين العناصر الحضرية والمبسطة والعصرية، لأن الجميع لا يريد ارتداء خوذة دراجة على الطرق التقليدية، ومن أجل فهم الوضع الحالي لسوق الدراجات، قام altplus بتحليل المجالات المختلفة التي تتطلب الخوذات والأنواع المختلفة المتاحة في السوق.

قام كل من altplus و lumos بتطوير لغة تصميم تتأكد من دمج الوحدات الضوئية بسلاسة في الخوذة، وجاءت المصابيح الأماميةأكثر سطوعا من المصابيح الأصلية، مما يعني أنها ساطعة بما يكفي لرؤية الطريق أمامك وتكون أكثر وضوحا للرؤية من الأمام.

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تتميز اللوحة الخلفية المبتكرة بالعديد من التحسينات والترقيات، مثل أنماط الإضاءة الفريدة وأنماط الإشارة التي تشير إلى الاتجاه الذي يجب اتباعه وتسمح للمستخدم بالظهور أثناء الليل، ولتصميم اللوحة الخلفية، طورت altplus مفاهيم مختلفة لأوضاع الإشارات.

من أجل تصميم لغة إشارة ضوئية جيدة ومفهومة على الخوذة، ركزوا على الرسومات التي يسهل فهمها لمستخدمي الطريق الآخرين.

يمكن التحكم في أوضاع الإشارة المختلفة بواسطة جهاز تحكم عن بعد متصل عبر البلوتوث، كما يمكن توصيل الخوذة أيضا بتطبيق lumos، حيث يمكن للمستخدم برمجة أجزاء من لوحة LED وتتبع رحلاتهم ومشاركة البيانات مع Apple Health أو Google Fit.