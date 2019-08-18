شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور صادمة لحيوانات بحرية تختنق بحلقات البلاستيك وشبكات الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم رصد عدة صور صادمة لحيوانات بحرية تسمى بـ"الفقمات" على ساحل نورفولك، بينما تختنق من تأثير التلوث الذى تسبب فى التفاف حلقات البلاستيك حول رقبتها وكذلك شبكات الصيد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ديفيد فيسي، من مجموعة أصدقاء الحياة البرية لهورسي سيلز، إنه تم الإبلاغ عن مشاهدات فى الأسبوعين الأخيرين في منطقة هورسي.



حيوانات محاطة بالبلاستيك

وساعد المتطوعون فى إنقاذ هذه الحيوانات البحرية التى تم انحصارهم فى هذه الأشياء الخانقة، وقالت الجمعية الخيرية إن بعض الحيوانات تتأثر بشكل غير متناسب بالبلاستيك، مع زيادة أربعة أضعاف في الفقمة.

Advertisements



تلوث شبكات الصيد

وقد سجلت 28 حادثة من هذا النوع في عام 2018 مقارنة بخمسة حوادث في عام 2015، فيما أطلق المتطوعون المحليون حملة لتشجيع الناس على عدم إلقاء حلقات الطيران المنزلية التي قد تضر بالحيوانات البحرية، فقد أثرت الأقراص البلاستيكية حول أعناقها على تقييد نموها وتقطيع لحمها.



تلوث البلاستيك

كما أن هذا الأمر قد تسبب في الإصابة والعدوى، وكذلك إضعاف الحيوان بحيث لا يستطيع الرضاعة أو التنفس، فإنه موت طويل وبطيء ومؤلم للغاية.